Un iesean a taiat limba vecinului sau, pe malul Bahluiului

Multa vreme, anchetatorii au sperat ca partile sa se impace, conflictul dintre vecinii Vasile P. si Costel P. fiind unul minor. Insa dusmania e veche si, dupa decizia de alaltaieri, se va ajunge la judecata. Episodul care sta la baza procesului e unul destul de bizar si s-a petrecut in urma cu aproape cinci ani. Mai exact, in seara de 4 septembrie 2017, pe malul Bahluiului, in apropierea Podului Cicoarei. Vasile si Costel mai avusesera dispute si in trecut, dar de data asta s-a ajuns la varsare ... citeste toata stirea