Un iesean a verificat scurgerile de gaz cu bricheta si a aruncat in aer gospodaria

Bricheta pare sa fie singura metoda cunoscuta pentru verificarea etanseitatii unei butelii de gaz. Aceasta, desi rezultatul cert al unei probleme nu poate fi decat un incendiu. Un iesean din Podu Hagiului a distrus gospodaria unei vecine dupa o incercare nereusita de a inlocui butelia consumata cu una plina.Incidentul a avut loc in dimineata zilei de 25 august 2018. Tica Atasiei a schimbat butelia Mariei C., dupa care a verificat existenta unor eventuale scurgeri de gaz. In loc sa foloseasca ... citeste toata stirea