Au trecut aproape 18 ore de cand un barbat alearga in parcul Copou din Iasi. Totul pentru ca isi doreste sa fie alaturi de nepotul sau care sufera de autism de aproape cinci ani.Micutul merge zilnic la sedinte de terapie, iar parintii nu mai reusesc sa acopere cheltuielile.Ilie are 7 ani. A fost diagnosticat cu autism cand avea doar doi ani si jumatate.Loredana Tanasa, mama lui Ilie: "Desi are doua surori mai mari, el nu avea contact vizual cu ele, nu se ducea la ele sa se joace. Atunci ... citeste toata stirea