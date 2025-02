Un iesean are de platit 100.000 lei si face puscarie pentru un chistoc aruncat anapoda

D.M. a locuit, pana pe 28 septembrie 2024, in Deleni, intr-o anexa gospodareasca a consateanului M.A. Nu platea niciun fel de chirie pentru maghernita respectiva, primea de mancare, ba chiar si bautura. Dar traiul de huzur i s-a spulberat in cateva clipe, iar el a intrat in belele maxime.In seara respectiva, aproape de miezul noptii, dupa ce golise un bidon cu vin, proaspat adus din beci de catre proprietarul gospodariei, D.M. si-a aprins o tigara, i-a venit greata, a aruncat-o, fara a o ... citește toată știrea