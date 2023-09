Un iesean s-a transformat in Sherlock Holmes pentru a-si regasi bicicleta furata. A reusit sa si-o recupereze, iar hotul a fost trimis in judecata. A fost condamnat si pentru alte doua furturi similare.Andrei Maftei se specializase in sustragerea de biciclete prin taierea sistemului antifurt, locul favorit de actiune fiind parcarea subterana a complexului Palas. In mai 2019, pe parcursul a 10 zile, a sustras trei biciclete, in valoare totala de 10.500 lei. Printre ele s-a aflat si bicicleta ... citeste toata stirea