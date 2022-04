Un iesean cu permis fals a sustinut in fata judecatorilor ca a dat examen, in limba romana, singur in sala, in Sicilia

Oprit de politisti, un sofer a prezentat un document care semana a orice, numai a permis de conducere italian, nu. Trimis in judecata, ieseanul a spus ca era convins ca permisul este autentic, mai ales ca urmase cursuri de sofat in Italia si daduse examen. Nu a reusit totusi sa-i convinga pe judecatori ca Politia italiana da examene in limba romana, cu chestionare descarcate de pe internet.In noaptea de 3/4 martie a anului 2018, politistii au oprit pe drumul european, un autoturism Ford la ... citeste toata stirea