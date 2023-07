Un iesean a condus mai bine de un an de zile cu un permis italian falsificat. In tara i-ar fi fost imposibil sa obtina un permis in mod legal. Nu avea decat trei clase absolvite.Elvis Frasila se afla la volanul unui Volkswagen in dupa-amiaza zilei de 17 decembrie 2017, cand a fost oprit de politisti pe raza satului Gastesti de la periferia Pascaniului. La solicitarea politistilor, a prezentat un permis italian, dar oamenilor legii le-a fost usor sa observe ca acesta nu prezenta toate ... citeste toata stirea