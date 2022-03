Un iesean cu un pas in groapa se judeca pentru compensarea unui tratament care i-ar putea prelungi viata

Institutiile statului isi paseaza responsabilitatea.Autoritatle sanitare par hotarate mai degraba sa bage oamenii in groapa decat sa-i ajute. Un iesean bolnav de cancer a fost nevoit sa se adreseze justitiei pentru a putea beneficia de tratamentul necesar.Ministerul Sanatatii a cerut respingerea actiunii, reprosandu-i omului ca nu asteapta modificarea listei oficiale de medicamente, care se va face si ea la un moment dat. Doar ca omul nu are timp sa mai astepte: boala sa se afla in stadiul ... citeste toata stirea