Un iesean prins de doua ori fara permis la volanul unui autoturism a fost bagat dupa gratii de catre politisti. Acesta fusese prins prima oara la volan in luna mai 2020, iar politistii i-au facut dosar penal."La data de 4 iulie, in jurul orei 16.00, politistii Sectiei 3 Iasi au identificat un barbat, de 32 ani, care conducea un auto pe raza municipiului Iasi, desi nu ar detine permis de conducere. In cauza a fost intocmit un ... citeste toata stirea