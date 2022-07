Un iesean s-a dat de gol ca foloseste apa pentru gradina dupa ce a facut o reclamatie la ApaVital

In plina seceta si cu restrictii de apa potabila in numeroase zone, un iesean folosea apa pentru udat gradina. Poate ca ar fi continuat fara sa fie prins daca nu facea o reclamatie la ApaVital, nemultumit ca era facurat pentru canalizare. In plangere, ieseanul spune clar ce face cu apa.Reactia ApaVital a fost postata pe pagina de Facebook a institutiei."Puteti citi mai jos o solicitare primita ieri pe adresa de e-mail ApaVital, in care un utilizator este nemultumit de procentul de facturare ... citeste toata stirea