Un iesean s-a intors cu malarie din Camerun

Un barbat de 41 de ani care a revenit recent in tara din Camerun a fost diagnosticat cu malarie la Spitalul de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" din Iasi. Acesta s-a intors in tara la finalul lunii iulie si avea simptome asemanatoare unei viroze respiratorii. A mers la medicul de familie care i-a prescris un tratament simptomatic, insa pentru ca se simtea in continuare rau a mers la Spitalul Municipal Pascani unde a ramas internat. In cursul zilei de joi, 18 august, barbatul a fost transferat ... citeste toata stirea