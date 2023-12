* din cauza gravitatii ranilor suferite si a suprafetei mari care i-a afectat corpul, medicii sunt rezervati in ceea ce priveste sansele acestuia de supravietuireDistractia cu petardele s-a transformat in cel mai mare chin pentru un barbat in varsta de 30 ani. Corpul lui s-a transformat intr-o torta vie dupa ce a aruncat o petarda langa o canistra plina cu benzina.Tragedia a avut loc in cartierul Galata. Acum se zbate intre viata si moarte pe patul de spital.Dupa ce petarda a cazut din ... citeste toata stirea