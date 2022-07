Un iesean s-a trezit divortat fara sa aiba habar. Cand a aflat, "fosta" era deja maritata cu altul. Functionar condamnat. O poveste incredibila!

Plecat la munca in strainatate, un iesean s-a trezit divortat fara sa fi avut macar idee ce se intampla. De fapt, cand a aflat aceasta, nevasta lui era deja maritata cu altul. Latura penala a situatiei a fost analizata de magistratii Judecatoriei Raducaneni. Solutia gasita de acestia nu a fost insa pe placul barbatului, care a atacat in fata instantei superioare. Verdictul va fi pronuntat de Curtea de Apel.Adrian T. si Ecaterina Feraru s-au cunoscut in 1997, doi ani mai tarziu nascandu-li-se ... citeste toata stirea