Un iesean si-a incendiat propriul grajd. Animalele au fugit, iar el a fost condamnat

Dezolat la aflarea vestii ca sotia, plecata la munca in Italia, nu se va mai intoarce in tara, Constantin A. din Comarna a baut in continuu, timp de doua zile. Degeaba, nu i-a revenit cheful de viata, ci l-a cuprins o dorinta apriga de a distruge totul. A inceput cu grajdul din spatele casei, o anexa gospodareasca acoperita cu stuf. I-a dat foc cu o bricheta, batea vantul si flacarile s-au raspandit cu repeziciune.Animalele au reusit sa fuga, barbatul se asezase pe pamant si isi contempla ... citeste toata stirea