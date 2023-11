Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Iasi au retinut un barbat, in varsta de 32 de ani, banuit de comiterea infractiunilor de ,,furt", ,,delapidare" si ,,inducerea in eroare a organelor judiciare".In fapt, cel sus-mentionat, a sesizat la data de 10 august a.c., ca in seara zilei de 09.08.2023, persoane necunoscute i-ar fi sustras din rucsacul pe care il avea asupra sa, aproximativ 18.000 de lei, in timp ce se afla pe o strada din municipiul Iasi.La momentul respectiv, a ... citeste toata stirea