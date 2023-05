Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi efectueaza cercetari fata de numitul G.C. - in varsta de 50 de ani, sub aspectul savarsirii infractiunii de omor asupra unui membru de familieDin probatoriul administrat pana la acest moment procesual rezulta suspiciunea rezonabila ca in noaptea de 19/20.05.2023, pe fondul geloziei si al consumului de alcool, in timp ce se afla in locuinta din sat/com. Baltati, jud. Iasi, inculpatul G.C. a ... citeste toata stirea