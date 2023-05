Este ancheta la Iasi, acolo unde un barbat si-a ucis cu salbaticie cainele din curte. Omul era deranjat ca alti caini din sat intrau in curtea lui, fara gard, si se jucau cu bietul animal, tinut in lant. Acum are dosar penal si risca inchisoarea.Fapta ingrozitoare a avut loc in comuna Gorban, zilele trecute. Un vecin a sesizat primaria, dupa ce a vazut cum individul, in varsta de 59 de ani, si-a omorat cu toporul cainele din curte. In scurt timp, la casa suspectului au ajuns politistii, care ... citeste toata stirea