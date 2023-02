Un iesean va ajunge in spatele gratiilor pentru ca i-a fost lene sa se prezinte la proces. Prins la volan fara permis, ar fi putut primi o simpla pedeapsa cu suspendare, dar judecatorii au fost exasperati de indolenta manifestata de acesta.In noaptea de 7/8 decembrie 2018, aproape de miezul noptii, politistii l-au oprit in trafic, in Targu Frumos, pe Mircea Digeratu. Acesta a spus ca are permis, dar nu are asupra lui documentele personale si nici actele autoturismului. Verificarile ... citeste toata stirea