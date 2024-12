Un instalator din Iasi a castigat 320.000 de euro la Loto 6/49: 'Am mai castigat o Dacia Solenza'

Castigatorul premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din 8 decembrie si-a ridicat castigul in valoare de 1,62 milioane de lei (peste 325.000 de euro), informeaza joi Loteria RomanaCastigatorul are 46 de ani, este instalator la propria firma si locuieste in comuna Tomesti, judetul Iasi. Visarion-Virgil Cordunianu a fost de acord sa-si dezvaluie identitatea si a declarat ca a mai castigat la loto, inclusiv un autoturism. "Am castigat intre anii 2003 si 2005 o Dacia Solenza si 80 de ... citește toată știrea