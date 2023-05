Catalin Dracea si-a batut concubina duminica apoi a dus-o la spital. Dupa ce medicii i-au oferit ingrijiri medicale, la iesire, Dracea i-a mai administrat o bataie. Medicii au observat si au sunat la 112 iar politistii l-au oprit in trafic pe interlop, in zona Industriala si l-au incatusat. Dupa ce a stat o noapte in Arestul Politiei, judecatorii l-au eliberat si l-au trimis acasa. De frica, victima a refuzat sa depuna plangere."Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Iasi cu ... citeste toata stirea