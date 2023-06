Anchetatorul "Brave Heart" l-a trimis in spatele gratiilor pe un mic traficant de heroina. Dosarul care a dus la condamnarea lui Ciprian Buhan a fost instrumentat de procurorii DIICOT practic in baza achizitiilor facute de un investigator sub acoperire si a unui flagrant.Anchetatorii au ajuns la Buhan in timp ce instrumentau cazul unui alt traficant. Buhan era unul dintre principalii clienti ai acestuia. Consumator de droguri de peste 20 de ani, Buhan ajunsese in ultimii ani la heroina. ... citeste toata stirea