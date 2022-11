Un investitor vrea sa construiasca un hotel la 200 m de pista Aeroportului

Primaria a eliberat un certificat de urbanism care permite unui investitor sa inceapa procedura de intocmirea a unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) in vederea construirii unor imobile in imediata apropiere a pistei Aeroportului International Iasi.Investitorul, o persoana fizica, are la dispozitie o suprafata de teren de peste 2 hectare. Nu este pentru prima data cand Primaria emite un certificat de urbanism pentru un astfel de proiect, un act similar fiind eliberat si in anul 2019."Plan ... citeste toata stirea