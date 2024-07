Un israelian s-a plimbat, ani in sir, prin Europa cu un permis de conducere fals si inca n-a patit nimic

* a fost depistat cu actul fals in vama Sculeni si i s-a deschis dosar penal * ancheta s-a taraganat, iar el a scapatT.S. e un cetatean israelian care s-a stabilit de cativa ani in Republica Moldova. In 2016, el si-a facut rost de, chipurile, un permis de conducere international pentru categoria B, act eliberat de o entitate obscura, intitulata International Drivers Group Inc. Si-a cumparat o masina ieftina, la mana a doua si a inceput sa colinde Europa. I-a mers asa pana pe 1 februarie 2019, ... citește toată știrea