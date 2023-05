Podul pictat in fundalul celui mai faimos portret din lume - "Mona Lisa" de Leonardo da Vinci - ar fi dintr-un mic oras din Toscana. Istoricul italian Silvano Vinceti a spus ca nu are nicio indoiala ca podul Romito din Laterina in provincia Arezzo este ceea ce Leonardo a pictat in peisajul rural din spatele enigmaticei Mona Lisa, lucru care ar pune capat unui mister ce a alimentat nenumarate dispute de-a lungul anilor, scrie The Guardian.Leonardo a pictat "Mona Lisa" in Florenta la inceputul ... citeste toata stirea