Mai intai, si-a asediat nevasta ce se refugiase in baie * aceasta a sunat la 112, la fata locului au venit doi agenti de politie ca sa reinstaureze pacea in familie * l-au incatusat pe subofiter si l-au dus la sectie * individul a amenintat ca-i va impusca si le va reteza capetele cu toporulSebastian N. are 33 de ani si e plutonier major la o unitate de jandarmi. E casatorit cu Mariana si au impreuna un baietel in varsta de cinci ani. Formau o familie fericita, cu un nivel de trai peste media ... citeste toata stirea