Un judecator din SUA permite turbanul si barba la sikhii din Marine Corps

Un tribunal american a impus vineri infanteriei marine a Statelor Unite (United States Marine Corps, USMC) sa permita recrutilor sai sikh sa poarte barba si turban, respingand argumentul acestei unitati de elita care considera ca aceasta este daunator coeziunii grupului, relateaza AFP.Armata terestra americana (US Army), US Navy, US Air Force, si Garda de Coasta permit deja sikhilor sa intre in randurilor lor respectand in acelasi timp regulile acestei religii monoteiste, care a aparut in ... citeste toata stirea