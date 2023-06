Angajatii de la o firma din Iasi contribuie la dezvoltarea de cipuri semiconductoare care vor fi utilizate in industria auto si Internet of Things (IoT). Infineon, una dintre cele mai puternice companii la nivel mondial in domeniul semiconductorilor pentru sisteme de putere si IoT a inaugurat, ieri, biroul din Iasi din ansamblul Palas, urmand ca echipa din orasul nostru sa lucreze "cot la cot" cu expertii Infineon din intreaga lume pentru a veni cu solutii unor provocari majore precum ... citeste toata stirea