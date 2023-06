Penny continua ofensiva de extindere a retelei in oras: in curand vor incepe lucrarile la supermarketul din Dacia, un altul va fi in Bucium, iar, intre timp, a incheiat un acord pentru amenajarea unui astfel de magazin si in Alexandru cel Bun, langa pasarela spre Gara.De autorizarea proiectului urbanistic se ocupa companie Padi Development, care a initiat demersurile pentru construirea centrului comercial inca de anul trecut."Construire magazin Penny si magazin produse din carne si ... citeste toata stirea