Campion european in 2006, campion mondial in 2009 si vicecampion olimpic, in 2012, cu echipa de sabie a Romaniei, medaliat cu bronz la individual, la Europenele din 2006, Florin Zalomir a fost gasit decedat astazi dimineata in apartamentul sau din Otopeni.Libertatea scrie ca surse care ancheteaza decesul sustin ca fostul sportiv s-a sinucis, el fiind gasit impuscat in cap.Florin Zalomir s-a nascut pe 21 aprilie 1981 la Iasi ... citeste toata stirea