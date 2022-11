Un membru al trupelor de elita din SRI, protagonist al incaierarii din Alexandru. Cine este el si ce-l mana in lupta

In ultimile doua zile, pe retelele sociale s-a viralizat un clip in care doi tineri isi impart pumni intr-o sala de forta din Iasi. Au existat informatii cum ca unul dintre batausi ar lucra la Serviciului Roman de Informatii Iasi. Jurnalistii de la Ziarul de Iasi au intrebat in mai multe sali de profil despre persoana in cauza, iar multi dintre cei chestionati au spus ca stiu cine este sI ca acesta obisnuieste sa se prezinte public din postura de lucrator intr-un serviciu special.Mai mult, ... citeste toata stirea