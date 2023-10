Costurile pentru construirea Spitalului Regional de Urgenta (SRU) Iasi au crescut cu aproape un miliard de lei. Guvernul va actualiza indicatorii tehnico-economici in aceasta luna, conform unui proiect obtinut de "Ziarul de Iasi".Hotararea precedenta dateaza din mai 2019: la acel moment, valoarea investitiei era estimata 2,4 miliarde lei. In ultimii patru ani, pandemia si razboiul din Ucraina au provocat o crestere semnificativa materialelor de constructie. In acelasi timp, solutia tehnica ... citeste toata stirea