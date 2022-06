Un milion de lei pentru refacerea "Obeliscului cu lei"

Unul dintre cele mai celebre monumente ale Iasului va fi restaurat. In acest sens, Primaria a lansat o licitatie de proiectare si executie cu o valoare a contractului estimata la circa un milion de lei. Odata ce va fi semnat un contract, lucrarile de restaurare a monumentului "Obeliscul cu lei" trebuie finalizate in cel mult 14 luni.Monumentul este amplasat in parcul Copou si a fost realizat de arhitectul Gheorghe Asachi. "Monumentul este format dintr-un soclu masiv de piatra pe care sunt ... citeste toata stirea