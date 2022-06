Un milion de tablete de iodura de potasiu, la Iasi

Directia de Sanatate Publica Iasi a anuntat ca in depozitul farmaceutic exista un stoc de un milion de tablete de iodura de potasiu. Pastilele sunt produse de compania Antibiotice SA Iasi si vor putea fi distribuite catre populatie in situatia in care vor exista radiatii nucleare. Iodura de potasiu va fi distribuita, in scop preventiv, prin farmaciile cu circuit deschis, a anuntat Ministerul Sanatatii, doar atunci cand populatia este expusa unei radiatii care ar putea sa le puna sanatatea in ... citeste toata stirea