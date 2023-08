Proiectul privind restaurarea Casei Buicliu a ajuns in ultima etapa de aprobare. Consiliul Judetean (CJ) a emis recent avizul unic pe documentatia tehnica si, cel mai probabil, planul urbanistic zonal va fi supus dezbaterii Consiliului Local (CL) in sedinta ordinara din luna august. Proiectul a fost initiat in urma cu circa patru ani si, intre timp, a suferit o serie de modificari.Intentia Ateneului National din Iasi, initiatorul investitiei, este ca monumentul istoric din Pacurari sa fie ... citeste toata stirea