Incompetenta este definitia unui sistem medical in care persista teama de a trezi din somn un doctor, unde femei sunt nevoite sa nasca in strada sau gravide care pur si simplu mor pe mana neglijentei, unde spitale de pediatrie iau foc si unde specialistii lipsesc cu desavarsire.Cinismul este definitia in conducerile spitalelor a unor oameni care nu au nicio legatura cu sistemul si cu actul medical, asa cum a facut PSD Iasi cu instalarea succesiva a unui botosanean fara experienta in domeniul ... citeste toata stirea