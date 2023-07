Cazurile de intoxicatii cu alcool metilic continua in Iasi intr-un ritm alarmant, atrag atentia medicii. Dupa cele doua cazuri despre care a scris "Ziarul de Iasi" astazi (VEZI AICI), care s-au petrecut vineri si sambata, medicii anunta faptul ca in cursul zilei de ieri a mai ajuns un pacient in stare grava la spital. O femeie de 36 de ani a ingerat ... citeste toata stirea