Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi anunta decernarea titlului de Doctor Honoris Causa profesorului univ. dr. Stella Chaushu - prodecan al Facultatii de Medicina Dentara "Hadassah" din cadrul Universitatii Ebraice din Ierusalim, Israel - in cadrul unei ceremonii desfasurate miercuri, in Aula Centrului de Simulare "Prof. Univ. Dr. Cristian Dragomir".Prof. Univ. dr. Stella Chaushu a absolvit in 1989 Facultatea de Medicina Dentara "Hadassah"; simultan cu studiile ... citeste toata stirea