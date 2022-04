Un nou drum de la Aeroport spre Iasi, prin Aroneanu. S-a discutat de sensuri unice

Punerea in practica a hotararilor aprobate ieri - drumurile spre Aeroport, restaurarea sediului Filarmonicii etc. - va dura insa mult mai multCea mai rapida sedinta a consilierilor judeteni s-a desfasurat ieri pe parcursul a doar 50 de minute. Din ordinea de zi cu 37 de proiecte de hotarare, au fost adoptate 36. Consilierii USR si cei ai PSD au profitat de o conjunctura in care doi alesi ai PNL au absentat de la sedinta si un al treilea, de la PMP, nu se afla in sala la momentul votului, ... citeste toata stirea