Un nou drum de latime mare in zona Moara de Vant: de la bulevardul C.A. Rosetti la santierul SRU

Municipalitatea a inceput demersurile pentru amenajarea unui drum provizoriu de acces la amplasamentul Spitalului Regional de Urgenta (SRU). In Moara de Vant va incepe, in curand, organizarea de santier si alte lucrari pregatitoare pentru construirea SRU.Accesul provizoriu va fi facut din bld. C.A. Rosetti, pe parcele de teren aflate in proprietate publica. Drumul va intersecta amplasamentul SRU pe latura nord-vestica, conform estimarilor ZDI. Deocamdata, Primaria nu a stabilit cu exactitate ... citește toată știrea