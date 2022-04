Un nou magazin Kaufland in Galata. Mii de apartamente pe Trei Fantani si Cicoarei

Un proiect de blocuri in Copou a starnit deja nemultumirea vecinilor. In Bucium se pregatesc 20 de vile.Peste 20 de proiecte urbanistice vor fi dezbatute la Primarie in urmatoarele doua saptamani. Unele proiecte vizeaza investitii de amploare, altele cu siguranta vor starni discutii aprinse. In ultima categorie se incadreaza un proiect care va fi discutat astazi, la ora 10.00: construirea a doua blocuri intr-o zona de case (str. Aurora, Copou). Initiatorii (doua persoane fizice) vor sa ... citeste toata stirea