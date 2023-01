Un nou mormant regal a fost descoperit in orasul egiptean Luxor

Un nou mormant antic, apartinand probabil unei sotii regale din cea de-a 18-a dinastie egipteana, din care au facut parte Akhenaton si Tutankhamon in urma cu aproape 3.500 de ani, a fost descoperit recent in orasul Luxor, supranumit Teba faraonilor, au anuntat sambata autoritatile din Egipt, citate de AFP.Mormantul regal a fost descoperit de cercetatori egipteni si britanici pe malul vestic al Nilului, unde se afla celebra "Vale a regilor", iar sapaturile arheologice sunt inca in curs de ... citeste toata stirea