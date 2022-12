Un nou obicei ia amploare la Iasi: spalatul si uscatul rufelor la spalatorii publice. O afacere de un succes neasteptat

Doi antreprenori ieseni, Stefan Bargaoanu si Beniamin Dupu, au reusit sa faca un business profitabil in oras in locatii unde oamenii pot aduce rufele la spalat si apoi pot pleca cu ele acasa gata uscate in mai putin de o ora. Este vorba despre conceptul de easywash, o afacere deschisa de cei doi ieseni si care, in ultimul an, a avut cel mai mare succes. Fie ca doar spala hainele aici, fie ca vin doar pentru a le usca, la locatiile easywash sunt in permanenta cozi."Este un pic mai greu acum ... citeste toata stirea