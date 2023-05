Ministerul Sanatatii a pus in dezbatere publica ideea infiintarii unui nou program national pentru tratarea pacientelor care sufera de endometrioza. Conform 360medical.ro, afectiunea ginecologica este una dintre cele mai raspandite din categoria sa, avand un impact puternic asupra calitatii vietii, fiind si diagnosticata intr-o faza avansata."Infiintarea noului program national se justifica prin faptul ca endometrioza este o patologie cronica frecventa in randul femeilor aflate in varsta ... citeste toata stirea