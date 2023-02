Un nou proiect european al Iasului, in pericol. Primaria vrea sa-l salveze printr-o inginerie: lucrari "in regie proprie"

Primaria Iasi vrea sa finalizeze un proiect european intr-un mod neobisnuit: in regie proprie. O astfel de solutie este analizata de functionarii institutiei in cazul amenajarii a cinci parcuri pe terenuri degradate. Unele modificari legislative de la finalul anului trecut permit un astfel de scenariu, dar in anumite conditii.Contractul de finantare UE aferent "Oazelor de verdeata", cum este cunoscut proiectul, a fost semnat in februarie 2020, iar cel de lucrari patru luni mai tarziu. ... citeste toata stirea