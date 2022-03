Un nou sediu Inter Imobiliare in Iasi. Peste 20 de ani de experienta (P)

In acest an, compania Inter Imobiliare implineste 20 de ani de activitate continua in domeniu imobiliar, iar pentru piata imobiliara din Iasi si Neamt, aceasta reprezinta una din principalele companii, ce au ca profil intermedierea imobiliara.Compania ieseana Inter Imobiliarea deschis in aceasta saptamana cel de al 3-lea sediu in care isi desfasoara activitatea, situat in Iasi, sos. Nicolina, nr. 27, parter.Deschiderea acestui nou sediu, face parte din planurile de dezvoltare a companiei ... citeste toata stirea