Un nou tramvai personalizat, de Ziua Nationala a Tineretului

Ziua Nationala a Tineretului va fi marcata in acest an la Iasi prin inaugurarea unui nou tramvai personalizat, in cadrul proiectului initiat de Compania de Transport Public (CTP) impreuna cu Asociatia Pasionatilor de Transport Public "Tramclub".Joi, 2 mai, intre orele 15 si 16, in Parcul Prieteniei Romano-Americane "Woodrow Wilson", situat in apropierea rondului de tramvai din Targu Cucu, 60 de sportivi, copii si seniori, de la Clubul de karate "Risei" (antrenor Marian Bejenaru), vor prezenta ... citește toată știrea