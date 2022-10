Un nou transplant de la sotie la sot, in Iasi

In cursul zilei de ieri a fost realizat un nou transplant de la sotie la sot in Compartimentul de Transplant Renal de la Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon". Primitor a fost un barbat de 47 de ani din judetul Neamt, un pacient cunoscut cu boala polichistica renala, o boala genetica, acesta fiind si motivul pentru care nu s-au gasit donatori compatibili in familia sa."Din fericire, sansa lui a fost compatibilitatea buna cu sotia, un lucru inedit, dar care nu se intampla pentru prima data la noi. ... citeste toata stirea