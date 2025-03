Un nou val de imbolnaviri, la Iasi. Peste 6.000 de cazuri de infectii respiratorii, intr-o saptamana

in perioada 10 - 16 martie s-au inregistrat 6.110 cazuri de infectii respiratorii acute, in crestere alarmanta, de 11,92%, fata de saptamana precedenta, ceea ce pune presiune pe sistemul medical localIn ciuda campaniei de vaccinare antigripala, care a ajuns la aproape 59.000 de persoane imunizate in judetul Iasi, numarul cazurilor de infectii respiratorii acute continua sa creasca.Conform datelor oferite de Compartimentul de Supraveghere Epidemiologica si Control Boli Transmisibile din ... citește toată știrea