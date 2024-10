Un nou vanator impuscat, luna aceasta!

* un barbat in varsta de 47 de ani a fost impuscat la o partida de vanatoare organizata, duminica, la Miroslava, acesta fiind transportat la spital cu mai plagi in zona fetei, a toracelui si a antebratului * acesta este al doilea caz inregistrat luna aceasta, dupa ce, pe 11 octombrie, la Popesti, un un barbat de 53 de ani a fost impuscat in piept de la mica distanta de propriul cumatruPacientul ranit duminica, la Miroslava, pe un fond de vanatoare, era stabil hemodinamic si respirator, iar ... citește toată știrea