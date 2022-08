Un octogenar din Iasi a fost infectat cu virusul West Nile, desi n-a iesit niciodata din batatura!

* este primul caz inregistrat anul acesta la Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" din Iasi * dupa 10 zile de spitalizare analizele arata ca a trecut prin boala si este in afara oricarui pericolUn barbat in varsta de aproape 80 de ani s-a prezentat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase din Iasi acuzand stari febrile, cefalee, contractura meningiala si simptome clinice care indicau faptul ca are meningita. "Barbatulavea 39 de grade Celsius. Provine din zona rurala si ne-a ... citeste toata stirea